Прокуратура: за мальтийской компанией Digital International Limited стоит Шкеле

Через неделю суд по экономическим делам пообещал вынести полный вердикт по так называемому второму делу о цифровом телевидении. В нем на скамье подсудимых сидят в том числе бывшие политики, а ныне предприниматели Андрис Шкеле и Айнар Шлесерс.

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Суд в первой инстанции завершился весьма противоречивыми результатами. Судья признал, что конкурс, проведенный во "времена Шлесерса", создал преимущества для компании, реальным получателем прибыли в которой был Шкеле. Но при этом признаков мошенничества судья не усмотрел и всех подсудимых оправдал.

Записи телефонных разговоров, находящиеся в распоряжении журналистов телепередачи Nekā personīga, свидетельствуют о том, что обвиняемые были тесно связаны друг с другом и аферу планировали долго и тщательно. Их не беспокоил ущерб, который понесет частично принадлежащая государству компания Tet, их главной заботой было скрыть то, что настоящим бенефициаром проекта является Андрис Шкеле.