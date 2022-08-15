Прокуратура закрыла дело о краже пушки с мемориала советским воинам в Екабпилсе

Прокуратура закрыла уголовное дело в отношении фермера и предпринимателя Гундарса Калве за кражу пушки с советского мемориала в Екабпилсе, сообщает агентство LETA.

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Эту информацию агентству LETA подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука. По ее словам, дело о порче деревьев и краже пушки закрыто.

Прокуратура первоначально предъявила Калве обвинение в вышеупомянутых уголовных преступлениях. Однако обвиняемый заключил мировое соглашение с Екабпилсской краевой думой относительно ущерба, причиненного деревьям, и возместил самоуправлению причиненный ущерб в полном объеме. Также на основании этого урегулирования, дело было частично закрыто.

"Обвинение в осквернении могил также снято, поскольку не было установлено, что обвиняемый осознавал или знал тот факт, что памятник был установлен на месте захоронений, а не на мемориале или в другом месте, которое не считается местом могил или захоронений в понимании Уголовного закона", — указали в прокуратуре.

Оценивая предоставленные Калве показания по отношению к другим доказательствам, добытым и подтвержденным в ходе досудебного расследования, сделан вывод, что объективно в его действиях не может быть обнаружен конкретный признак умышленного уголовного преступления.

В каждом конкретном случае необходимо установить все предусмотренные законом признаки состава уголовного преступления. Если отсутствует хотя бы один такой признак, то нет оснований признавать действие или бездействие лица составом уголовного преступления, пояснили в прокуратуре.

"Предусмотренное Уголовным законом осквернение могилы можно сделать только с прямым умыслом. Виновный признается, что своими действиями он оскверняет могилу, урну с прахом, погребенный или непогребенный труп, и осознанно это делает осознанно. Мотивы правонарушения не влияют на квалификацию, кроме корысти, когда в отношении осквернения могилы допускается и косвенный умысел", — указали в прокуратуре.

В ходе досудебного расследования не были получены доказательства того, что обвиняемый четко знал о том, что захоронения были произведены в конкретном мемориале в Екабпилсе, и все возможности для получения соответствующих доказательств были исчерпаны, поэтому прокуратура закрыла дело.

Дивизионная пушка "ЗИС-2" без лафета, которая была установлена над захоронением воинов советской армии, погибших во Второй мировой войне, была демонтирована в 2 часа ночи 24 февраля 2021 года. С помощью фронтального погрузчика Cheng Gong пушку увезли в Крустпилсский край и бросили в Даугаву.

Во время кражи пушки тросами были повреждены три дерева, растущие в Екабпилсском парке, в результате чего Екабпилсское самоуправление понесло материальный ущерб на сумму 287,54 евро.

Пушку найти так и не удалось.