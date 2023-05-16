Прокурор: Россия выдала Латвии обвиняемого в изнасиловании

Россия недавно выдала Латвии обвиняемого в изнасиловании, сообщил во вторник на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции старший прокурор отдела контроля деятельности и международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Айвар Остапко (на фото).

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Говоря о сотрудничестве с Россией, он отметил, что его объемы уменьшились, но оно не прекратилось полностью.

"В действительности есть немало положительных примеров, например, по вопросам экстрадиции, и совсем недавно Россия решила выдать Латвии насильника", — сказал Остапко.

Если еще несколько лет назад Латвия в основном получала от России просьбы о правовой помощи, которые были выполнимы и допустимы, то теперь Генпрокуратура неоднократно отказывала в просьбах.

В отчете Генпрокуратуры о работе в 2022 году сообщается, что в нескольких случаях запросы России об экстрадиции были отклонены, поскольку они были политически мотивированы.

С началом войны в Украине 24 февраля 2022 года сотрудничество с правоохранительными органами России и Беларуси резко сократилось. Во все подразделения прокуратуры и следственные органы была направлена информация о том, что сотрудничество с российскими и белорусскими учреждениями сводится к минимуму с учетом позиции Министерства иностранных дел.

Однако с учетом того, что двусторонние соглашения официально не денонсированы, каждый запрос о правовой помощи рассматривается индивидуально, с учетом тяжести и характера преступления, срочности расследуемого дела и острой необходимости сотрудничества.

По данным прокуратуры, в прошлом году из России поступило девять запросов о выдаче лиц, а в целом 31 запрос о правовой помощи.

С латвийской стороны в зарубежные страны было направлено 579 запросов о правовой помощи. В Россию было направлено 70 запросов о помощи в проведении процессуальных действий.