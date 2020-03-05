Прокуроры: приговор по делу о золитудской трагедии несправедлив

Подделанные подписи, несуществующие расчеты — прокуроры указывают на грубые нарушения в строительстве магазина Maxima в Золитуде и обосновывают, почему нельзя считать виновным в обрушении здания одного только инженера-строителя. Об этом сообщает сегодня журнал Ir.

"Категорически нет", — таков ответ прокурора Агриса Скрадайлиса на вопрос о том, справедлив ли приговор суда по делу о золитудской трагедии. С ним согласны коллеги Каспар Цакулс и Екатерина Кушакова.

18 февраля суд первой инстанции оправдал восьмерых обвиняемых и признал виновным только инженера-строителя Ивара Сергетса, и, пока не подготовлен полный текст приговора, прокуроры не могут объяснить, почему было принято такое решение. Да, неправильные расчеты Сергетса стали началом цепи, но остальные должны были и могли выявить и устранить эти нарушения.

"Если бы каждое задействованное лицо действительно по совести выполняло свои обязанности, люди не умерли бы", — говорит прокурор Цакулс. Суд принял специальное постановление о некачественной работе прокуроров во время досудебного расследования, но они это категорически отрицают.