Пропал ребенок: полиция просит помощи

Рижский Тейкский участок Госполиции разыскивает Сандийса Стелпe 2011 года рождения. Мальчик вышел из дома на улице Ницгалес около 17:00 7 ноября, домой не вернулся и не подавал о себе вестей.

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Приметы: рост 140 см, худой, темные волосы. Был одет в вязаную шапку с помпоном, зеленую куртку, джинсы, черные ботинки. С собой могла быть школьная сумка, похожая на армейскую, и черный велосипед с желтыми колесами.

Всех, кто видел мальчика, полиция просит звонить но номеру 67085980 или 110.