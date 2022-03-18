Пропавшая несовершеннолетняя девушка нашлась

Пропавшая без вести Паула Трипка 2007 г.р. нашлась. С девушкой все в порядке.

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Как сообщалось, несовершеннолетняя девушка 17 марта около 20.00 часов вышла из своего дома на улице Квелес в Риге и пропала.

Приметы девушки: рост 162 см, среднего телосложения, волосы коричневые до плеч, в носу - пирсинг. Была одета в коричневые вельветовые брюки, черную майку с серым рисунком, на ногах - белая спортивная обувь Nike, с собой была сумка.