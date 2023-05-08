Пропавшая Юстине до сих пор не найдена; полиция планирует изменить тактику поисков

Поиски Юстине Рейниковой, пропавшей 5 мая в Роговке, велись и минувшей ночью, но они не увенчались успехом. Государственная полиция сейчас разрабатывает новую тактику поиска. Поисковые операции не прекращаются, говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте Госполиции.

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Правоохранительные учреждения подчеркивают, что после исчезновения девочки Государственная полиция совместно с другими службами неоднократно прочесывала окрестности, включая колодцы и водоемы.

В понедельник к поискам Юстине участвуют сотрудники Госполиции и пограничники, будет задействован вертолет пограничников. Полиция координирует поисковые работы на месте происшествия, в том числе с привлечением волонтеров, но в дополнительных добровольцах пока нет необходимости.

В случае необходимости Госполиция призовет волонтеров.

Семилетняя Юстине Рейникова была одета в короткую розовую куртку, белый свитер, черные джинсовые брюки и туфли из черной ткани. Ее рост 124 сантиметра, светлые волосы до плеч. У девочки проблемы со здоровьем: она не говорит.

Полиция по-прежнему призывает всех, у кого есть информация, которая может помочь найти девочку, немедленно звонить по телефону 67006734 или 110.

Как стало известно порталу Delfi в Государственной полиции, в воскресенье вечером, в сотрудничестве с Государственной пограничной службой, "Земессардзе", организациями K9 SOS cilvēku meklēšana, Bezvēsts.lv и волонтерами проводились масштабные поиски.

С момента исчезновения Юстине район в радиусе 20 километров от места исчезновения ребенка несколько раз обыскивался. В том числе — с помощью специальных дронов проверялись водоемы, откачивалась и вода из прудов.

"К сожалению, поиски пока безуспешны", — признают в полиции.

Также в воскресенье в поисковых мероприятиях приняло участие большое количество добровольцев.