Пропавший без вести рижанин вернулся домой
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Участок "Тейка" Рижского регионального управления Госполиции сообщает, что нашелся Александр Месин 1961 года рождения, пропавший вечером 25 июля.

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По информации полиции, с мужчиной все в порядке, его здоровью и жизни ничто не угрожает.

Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках Александра Месина.

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