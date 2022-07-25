Пропавший без вести рижанин вернулся домой

Участок "Тейка" Рижского регионального управления Госполиции сообщает, что нашелся Александр Месин 1961 года рождения, пропавший вечером 25 июля.
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По информации полиции, с мужчиной все в порядке, его здоровью и жизни ничто не угрожает.
Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках Александра Месина.
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