Пропавший без вести рижанин вернулся домой

Участок "Тейка" Рижского регионального управления Госполиции сообщает, что нашелся Александр Месин 1961 года рождения, пропавший вечером 25 июля.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По информации полиции, с мужчиной все в порядке, его здоровью и жизни ничто не угрожает.

Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках Александра Месина.