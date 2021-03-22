Пропавший после поездки на такси мужчина найден
Foto: Valsts policija

Местонахождение пропавшего после поездки на такси в Риге Феликса Вилюнса 1989 года рождения установлено, сообщили в Государственной полиции.

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Как сообщалось, мужчина 21 марта в районе четырех часов утра предположительно вышел из такси на улице Мирдзас Кемпес и пропал без вести, сообщили в Госполиции.

Приметы мужчины: рост примерно 188 см, среднее телосложение, короткие коричневые волосы. На пальце правой руки могло быть серебряное кольцо. Был одет в коричневое короткое пальто, синие джинсы, темный джемпер и замшевые туфли темно-синего цвета.

Всех кто может располагать какой-либой информацией о возможном местонахождении мужчина полиция просит звонить по телефонам 67085921 или 110.

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