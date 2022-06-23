Пропавший в Риге 10-летний мальчик найден живым и здоровым

Государственная полиция сообщила, что найден пропавший без вести Андрей Пивоваров 2012 года рождения.
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Мальчик вышел из своего дома в Риге сегодня, 23 июня, в 11.20. Вечером полиция сообщила, что 10-летний мальчик найден живым и здоровым.
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