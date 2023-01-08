Пропавший в Риге подросток вернулся домой живым и здоровым
Foto: LETA

Государственная полиция сообщает, что 14-летний подросток, который вечером 7 января вышел из дома в Риге на улице Залвес (район Шампетерис), обнаружен живым и здоровым.

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Ранее Госполиция просила жителей помочь найти Патрика Якупцевичса (2008 г.р.) который 7 января около 22:30 вышел из дома в Риге и не вернулся к утру 8 января.

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