Пропавший в Риге подросток вернулся домой живым и здоровым

Государственная полиция сообщает, что 14-летний подросток, который вечером 7 января вышел из дома в Риге на улице Залвес (район Шампетерис), обнаружен живым и здоровым.
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Ранее Госполиция просила жителей помочь найти Патрика Якупцевичса (2008 г.р.) который 7 января около 22:30 вышел из дома в Риге и не вернулся к утру 8 января.
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