Просивший убежище в Латвии гражданин Эритреи наказан за поддельный паспорт
Foto: AFP/Scanpix

Курземский районный суд признал гражданина Эритреи, искавшего убежища в Латвии, виновным в использовании поддельного португальского паспорта. Об этом сказано в опубликованном приговоре суда.

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Чтобы иметь возможность свободно перемещаться по территории Евросоюза, гражданин из Эритреи, вероятно, купил поддельный документ — паспорт гражданина Португалии — у неустановленного лица в Риге.

В августе прошлого года мужчина хотел переправиться на пароме по маршруту Вентспилс – Нинасхамн и предъявил сотруднику обслуживания клиентов поддельный паспорт. Сотрудник обнаружил несоответствие документа и сообщил об этом в Государственную пограничную службу.

Обвиняемый является гражданином Эритреи, ранее в Латвии правонарушений не имел. В настоящее время Управление по делам гражданства и миграции рассматривает его заявление о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.

Курземский районный суд приговорил выходца из Африки к 100 часам общественных работ, но это наказание было признано отбытым - суд зачел время, проведенное нарушителем в заключении и под стражей.

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