Просят отозваться родственников и друзей умерших жителей Латвии (СПИСОК)
Foto: LETA

Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Марии САФАРОВОЙ (род. 01.03.1942. — ум. 22.03.2022);

Андриса ЛАСИСА (род. 06.10.1939. — ум. 26.03.2022);

Владимира БУГРЕЕВА (род. 26.06.1985. — ум. 27.03.2022);

Александра ТАРНАПОВИЧА (род. 07.05.1962.- ум. 28.03.2022).

Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела будут кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 20 апреля. Урны с прахом можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Один клик – и пасхальный стол накрыт!