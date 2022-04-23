Просят отозваться родственников и друзей умерших жителей Латвии (СПИСОК)

Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:
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Марии САФАРОВОЙ (род. 01.03.1942. — ум. 22.03.2022);
Андриса ЛАСИСА (род. 06.10.1939. — ум. 26.03.2022);
Владимира БУГРЕЕВА (род. 26.06.1985. — ум. 27.03.2022);
Александра ТАРНАПОВИЧА (род. 07.05.1962.- ум. 28.03.2022).
Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела будут кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 20 апреля. Урны с прахом можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.
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