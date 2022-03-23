Просят отозваться родственников и друзей умерших жителей Латвии

Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:
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Зухры ЗАЙНУЛИНОЙ (род. 18.09.1938 — ум.10.02.2022);
Гунара КРЕЙЛИСА (род. 03.04.1959 — ум. 02.02.2022);
Ивана ВАЛЯ (род. 09.01.1958 — ум. 16.02.2022);
Яниса ЛИДАЦИСА (род. 27.09.1944 — ум. 20.02.2022).
Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела были кремированы, а урны с прахом можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.
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