Просят отозваться родственников и друзей умерших жителей Латвии
Foto: LETA

Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:

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Зухры ЗАЙНУЛИНОЙ (род. 18.09.1938 — ум.10.02.2022);

Гунара КРЕЙЛИСА (род. 03.04.1959 — ум. 02.02.2022);

Ивана ВАЛЯ (род. 09.01.1958 — ум. 16.02.2022);

Яниса ЛИДАЦИСА (род. 27.09.1944 — ум. 20.02.2022).

Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела были кремированы, а урны с прахом можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.

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