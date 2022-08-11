Просят отозваться родственников и друзей умерших жителей Латвии

Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Михаила СМОРОДИНА (род. 20.09.1929. — ум. 07.07.2022);
Айнара СИЛИНЬША (род. 07.11.1974. — ум. 10.07.2022);
Александра НАУМЧАКА (род. 24.01.1978. — ум. 18.07.2022);
Андрея ЕРАСОВА (род. 28.03.1973. — ум. 21.06.2022).
Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела были кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 5 августа.
Урны с прахом можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.