Просят отозваться родственников и друзей умерших жителей Латвии

Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:
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Яниса РОНИСА (род. 15.04.1938. — ум. 15.08.2022);
Александра КОНЕВА (род. 04.05.1984. — ум. 13.08.2022);
Валерия СОРОЧЕНКО (род. 18.09.1946. — ум.13.08.2022);
Яниса ЗАДИНЬША (род. 07.11.1958. — ум. 20.08.2022).
Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела были кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 2 сентября.
Урны с прахом можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.
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