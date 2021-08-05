Против полицейских, получивших взятку медом, заведено уголовное дело

Бюро внутренней безопасности направило в прокуратуру уголовное дело, начатое против двух сотрудников Государственной полиции, которые остановили водителя и в обмен на составление протокола об административном нарушении потребовали и получили довольно необычную взятку - почти 50 килограммов меда.

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"Сравнивая события последнего года с тем, что происходило в сфере контроля дорожного движения, скажем, лет семь или десять назад, число преступлений осталось примерно на том же уровне, однако они стали более изощренными как со стороны тех, кто предлагает взятку, так и тех, кто ее берет. Этот случай, когда вместо денег должностные лица потребовали и взяли мед - тоже сравнительно необычный случай", - говорит глава Бюро внутренней безопасности Валтерс Мурниекс.

Дело начато по статье получение взятки в группе по предварительному сговору.