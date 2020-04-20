Проверки и наказания: за сутки завела 17 дел о несоблюдении ограничений во время ЧС

За прошедшие сутки Госполиция завела 17 дел о несоблюдении запретов и ограничений,

установленных на время действия режима чрезвычайной ситуации.

За минувшие сутки полиция провела 1765 проверок соблюдения ограничений.

Большая часть нарушений была связана с несоблюдением ограничений на собрания людей, в том числе с несоблюдением дистанции 2 метра.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленного правительством чрезвычайного положения, предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, для юридических лиц — от 140 до 5000 евро.