Проверки и наказания: за сутки завела 17 дел о несоблюдении ограничений во время ЧС
Foto: F64

За прошедшие сутки Госполиция завела 17 дел о несоблюдении запретов и ограничений,
установленных на время действия режима чрезвычайной ситуации.

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За минувшие сутки полиция провела 1765 проверок соблюдения ограничений.

Большая часть нарушений была связана с несоблюдением ограничений на собрания людей, в том числе с несоблюдением дистанции 2 метра.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленного правительством чрезвычайного положения, предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, для юридических лиц — от 140 до 5000 евро.

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LETA

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LETA
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