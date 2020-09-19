Проверки в школах: восемь учеников, возможно, употребляли наркотики
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В минувший четверг сотрудники Салдусского участка полиции при содействии наркологов Салдусского медицинского центра и кинологов Таможенного управления Службы госдоходов проводили проверку в учебных заведениях Салдусского края с целью выявить незаконный оборот наркотиков: употребление, хранение и реализацию.

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Как отмечает пресс-центр Курземского регионального управления полиции, в ходе рейда служебные собаки указали на восьмерых школьников, которые, возможно, употребляли наркотики. Всех учеников доставили на экспертизу. Примечательно, что собаки указали на детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет, а среди них оказались и три девочки.

По всем фактам начат административные процессы. После получения заключения экспертов будут приняты соответствующие решения.

Согласно Закону о законном обороте наркотических и психотропных веществ, лекарственных препаратов и прекурсоров, за несанкционированное приобретение или хранение наркотических веществ в небольших количествах или за несанкционированное употребление наркотических или психотропных веществ предусмотрено предупреждение или штраф в размере до 280 евро.

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