Провинциальные забавы: украл машину, попал в аварию, напал на полицейского
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По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 1 ноября в Яунпилсе был задержан 21-летний мужчина, который за короткий отрезок времени успел натворить дел на 3 головных процесса.

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Как отмечает ЗРУП, в минувшее воскресенье Тукумский участок полиции получил сообщение о том, что со двора частного дома в Кандаской волости был украден автомобиль
Ford Focus, в котором находилась строительная техника. Потерпевший оценил ущерб в 1 056 евро.

В тот же день в полицию поступила информация о том, что на 1-км дороги Яунпилс — Мазбите с проезжей части съехал и перевернулся автомобиль. Прибывшие на место происшествия полицейские констатировали, с машины снять госномера, кроме того, это оказался тот самый Ford, ранее объявленный в розыск.

На месте ДТП полиция задержала водителя 1999 г.р., находившегося в состоянии алкогольного опьянения (2,26 промилле), управлявшего транспортным средством без прав. После задержания подозреваемый начал угрожать полицейским физической расправой, пытался вырваться, а затем ударил стража порядка кулаком.

Против задержанного начаты уголовные процессы сразу по трем статьям Уголовного закона Латвии.

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