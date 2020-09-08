Провинциальный детектив: со склада украли 24 кг брусники и 23 кг лисичек

По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции, ранним утром 7 сентября в Смилтене с незакрытого склада украли 10 ящиков с грибами и ягодами.

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Владелица собственности заявила о краже в полицию, и спустя два часа по "горячим" следам нашли и задержали подозреваемых: ранее неоднократно попадавших в поле зрения правоохранительных органов мужчин 1978 и 1998 г.р. Они рассказали, что собирались продать бруснику и лисички, а вырученные деньги потратить на алкоголь.

В полиции сообщили, что злоумышленники не успели продать похищенное добро, поэтому все ящики благополучно вернули хозяйке.