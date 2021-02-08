Псковские пограничники предотвратили контрабанду наркотиков из Латвии в Россию

В России к уголовной ответственности привлечен участник преступной группировки, планировавшей контрабанду наркотиков из Латвии в Россию.

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По данным Псковского агентства информации, в мае 2020 года в приграничном районе задержали участников преступной группы, желавших получить у пограничников информацию о системе охраны границы. Это требовалось для обеспечения безопасного планируемого наркотрафика.

Как отмечает издание, действия злоумышленников пресекли силовики, один из них в этом году привлечен к отвественности.