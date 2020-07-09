Пурвциемс: из припаркованного грузовика слили 200 литров топлива

В ночь на среду сотрудники Госполиции получили сообщение от свидетеля, который заметил на ул. Иерикю подозительного мужчину, который крутился возле припаркованной на обочине грузовой машины. Очевидец предположил, что незнакомец пытается слить топливо.

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По указанному адресу направился экипаж полиции, который недалеко от указанного места задержал мужчину, у которого нашли канистры с топливом (около 200 литров), а также приспособления для слива горючего. Задержанного (1973 г.р.) доставили в участок, где выяснилось, что ранее он уже был судим за имущественные преступления.

По делу начат уголовный процесс.