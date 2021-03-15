Пьяная и якобы пострадавшая женщина оштрафована на 100 евро за необоснованный вызов полиции

В конце прошедшей недели некая пьяная женщина получила 100 евро штрафа за необоснованный вызов полиции, сообщила агентству LETA представитель Управления Госполиции Земгальского региона Даце Калниня.

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В субботу в полицию поступила информация о том, что в Смардской волости Энгурского края женщине, возможно, нанесены телесные повреждения. Сотрудники полиции, прибыв по указанному адресу, встретили женщину, которая была в состоянии алкогольного опьянения и не могла объяснить происходящее, потому что не ориентировалась ни во времени, ни в пространстве. При проверке концентрации алкоголя в выдыхаемом женщиной воздухе было констатировано 4,29 промилле. Полицейские также не констатировали внешние телесные повреждения.

Полицейские доставили женщину по месту жительства. За необоснованный вызов полиции, совершенный в пьяном виде, к ней применили штраф в размере 100 евро.

Полиция напоминает, что вызов полиции без повода административно наказуем, можно получить траф от 35 до 140 евро.