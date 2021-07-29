Пьяная женщина каталась на электросамокате по ночному Даугавпилсу

Ночью 27 июля, в 1:29, полиция задержала в Даугавпилсе на улице Пушкина женщину 1981 года рождения, которая ехала на самокате Bolt с 1,39 промилле алкоголя. Начат административный процесс.

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Полиция напоминает, что если концентрация алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе превышает 1 промилле, но не превышает 1,5 промилле, это наказывается штрафом в размере 120 евро для водителей велосипеда или мопеда, а для водителей другого транспорта — административным арестом от пяти до 10 суток, штрафом от 850 до 1200 евро и лишением прав на срок до двух лет.

Водители электросамокатов нередко нарушают и другие правила дорожного движения. Чаще всего фиксируется вождение одного самоката вдвоем — часто взрослый везет на нем ребенка. Довольно часто за рулем электросамоката оказываются дети младше 14 лет.