Пьяная женщина пыталась на машине скрыться от полиции

По сообщению пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, на минувшей неделе в Виляке задержали женщину, которая управляла автомобилем, будучи в нетрезвом виде, а затем пыталась скрыться от полиции.

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Изначально водитель не подчинилась требованиям стражей порядка остановить свой Volkswagen Golf, поэтому полиции пришлось ее преследовать.

При проверке в организме женщины 1990 г.р. констатировали 1,38 промилле алкоголя. Кроме того, у нее не оказалось водительских прав. По делу начат уголовный процесс.