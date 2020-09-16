Пьяная женщина, управлявшая Audi, предложила полицейским взятку 300 евро

Курземский районный суд приговорил к лишению свободы на 6 месяцев женщину, которая в пьяном виде села за руль, а затем пыталась передать сотрудникам Дорожной полиции взятку в размере 300 евро. Правда, наказание водитель будет отбывать условно, если в течение года не совершит новое преступление, не нарушит общественный порядок и будет выполнять все предписания Службы пробации.

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Как отмечает "Курземес вардс", вечером 2 июля 2020 года полиция получила информацию о том, что по ул. Земиеку перемещается автомобиль, водитель которого, судя по манере вождения, может находится в состоянии алкогольного опьянения. Спустя некоторое время машину остановили на ул. Цукура.

При проверке в организме женщины, управлявшей авто, констатировали 2,44 промилле. Чтобы избежать административного наказания, она предложила взятку, при этом постоянно повышала ее размер до 300 евро. Однако полицейские взятку не приняли и возбудили против нарушительницы уголовный процесс.