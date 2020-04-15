Пьяные вандалы устроили погром в школе: хулиганов задержали местные жители
Foto: LETA

12 апреля в Дурбскую основную школу им.А.Кронвалдса вломились трое юношей, устроившие погром в помещениях школы. Как отмечает "Курземес вардс", хулиганов задержали и передали полиции местные жители.

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Директор школы Кристине Брузуле рассказала, что юноши проникли в учебное заведение через спортзал, выбив двери. Выбиты двери и в других помещениях. Больше всего пострадал кабинет секретаря-делопроизводителя, где сломана мебель, разбиты компьютер и принтер.В отдельных местах сорваны эдектропровода.

"Никто из троих вандалов не учится в нашей школе, но, насколько мне известно, один из них ранее учился здесь в первом классе", — сказала директор школы.

"Начат уголовный процесс и продолжается досудебное расследование. Двое из задержанных являются несовершеннолетними, а один — совершеннолетний", — пояснила пресс-секретарь Курземского регионального управления полиции Мадара Шершнева, добавив, что
вандалы находились в алкогольном опьянении.

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