Пьяные водители совершают ДТП в 17 раз чаще, чем трезвые

У пьяных водителей риск попасть в дорожно-транспортное происшествие возрастает в 17 раз, а способность быстро реагировать и выявлять опасные ситуации снижается уже при 0,2 промилле, предупреждает департамента коммуникации Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) Илзе Шипкевица.

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По данным Государственной полиции, более чем в 60% случаев, когда останавливают нетрезвых водителей, количество алкоголя в крови водителя превышает 1,5 промилле, что существенно влияет на скорость реакции водителя и его способность управлять автомобилем.

За первые пять месяцев текущего года на водителей составлено 1428 протоколов за вождение в нетрезвом состоянии, в том числе 63% водителей сели за руль с опьянением более 1,5 промилле, у пятой части (21%) опьянение превосходило 1 промилле, а 17% управляли автомобилем с 0,2-1 промилле алкоголя в организме.

Водители, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, часто нарушают и другие правила дорожного движения или совершают дорожно-транспортные происшествия. В этом случае водителям приходится считаться с дополнительными штрафами, такими как до 2000 евро за побег от правоохранительных органов, необходимость повторного получения водительских прав, юридические издержки, ремонт машины, потеря конкурентоспособности на рынке труда, возможная реабилитация на несколько лет или необходимость возмещения расходов на похороны.

В Латвии штраф зависит от того, насколько пьян водитель. При содержании алкоголя 0,5 промилле, но не более 1,0 промилле, штраф составляет от 430 до 640 евро плюс лишение прав на один год. При содержании алкоголя 1,0 промилле, но не более 1,5 промилле — штраф от 850 до 1400 евро, лишение прав на три года. В свою очередь, при превышении 1,5 промилле водитель должен рассчитывать на штраф от 1200 до 2000 евро и лишение прав на пять лет.

Согласно закону об OCTA, если лицо совершило ДТП под воздействием алкоголя или других одурманивающих веществ, страховщик может подать регрессный иск против этого водителя. Это означает, что водитель должен возместить все расходы — не только на ремонт своей машины, но и за пострадавшего в ДТП и причиненный ему ущерб.

ДБДД в сотрудничестве с Госполицией, Латвийским бюро страховщиков транспортных средств, Латвийским советом присяжных судебных исполнителей, страховой компанией ERGO и ведущим розничным продавцом топлива Circlе К организуют кампанию "Дорогое удовольствие", где разъясняет, с чем должны считаться водители, управляющие автомобилем в нетрезвом состоянии. Кампания финансируется за счет средств OCTA.