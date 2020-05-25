Пьяный хулиган плевался в полицейских и угрожал заразить их коронавирусом

Видземский районный суд оштрафовал на 50 евро мужчину, который не подчинялся законным требованиям полиции, плевался в их сторону и запугивал заразить стражей порядка Covid-19.

Как уже сообщалось ранее, 17 марта хулигана застали в подъезде одного из домов в волости Ошупес Мадонского края. Как оказалось, он ругался с соседом, а затем ударил его по лицу. Агрессивный мужчина игнорировал требования полиции, хулиганил и отказывался проследовать в оперативный транспорт. Затем он прокричал: "Ну что? Боитесь вируса?", а затем стал плевать в полицейских.

Работники полиции сделали ему несколько предупреждений и попросили не приближаться, однако хулиган продолжал идти к ним и плеваться. В итоге, при помощи силы на него надели наручники, но он все равно оказывал сопротивление. При проверке в организме задержанного констатировали 2,79 промилле алкоголя.