Пьяный мужчина устроил дебош на границе и "заработал" штраф 1000 евро
Foto: F64

В минувший понедельник на границе с Литвой был задержан пьяный латвиец, который нарушил эпидемиологические ограничения, действующие в Латвии на время чрезвычайной ситуации, а также вел себя вызывающе и агрессивно.

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Изначально в Бауский участок полиции поступила информация от пограничников о том, что некий гражданин в пьяном виде пересек КПП "Гренцтале", не предъявив Covidpass.lv, как это предусмотрено регулярными нормативными актами, а также скрывал свои личные данные.

Приехавшие полицейские констатировали, что мужчина (1979 г.р.) пьян, ведет себя вызывающе и агрессивно, пытается применить силу против представителей закона, сопротивляется пограничникам, а также отказывается предъявить документы. В полиции отмечают, что дебошир использовал также нецензурную брань.

Мужчина пересек литовско-латвийскую границу пешком и во время конфликта еще несколько раз демонстративно пересекал границу, демонстрируя, что никакие ограничения его не касаются.

На нарушителя составлены протоколы и наложен штраф в размере 1000 евро.

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