Пьяный пассажир устроил дебош в самолете Ryanair, летевшем в Испанию: пилот совершил экстренную посадку в Варшаве

В самолете, который летел из Каунаса в Аликанте, на стюардов напал пассажир. Самолет совершил вынужденную посадку в Варшаве, где буйного мужчину задержали.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Читатель Delfi рассказала, что полет в Аликанте (Испания) должен был длиться 4 часа, но на деле добирались в два раза дольше. Два часа пассажиры ждали вылета в Каунасе, в это время растапливали лед на самолете и взлетно-посадочной полосе.

Когда самолет взлетел, пассажирам предложили еду и напитки. Один пассажир, мимо которого прошли стюарды, стал кричать, чтобы они вернулись, он вел себя грубо. Самолет обслуживала команда Ryanair, члены которой не говорили по-литовски. Стюарды сначала не обращали внимания на крики мужчины, тогда он стал кричать и браниться по-русски. Потом встал со своего места и стал приставать к стюардам.

Хулигана пытались утихомирить другие пассажиры. Несколько мужчин посадили его на место и держали там, а стюардесса, после консультаций с пилотом, сообщила, что самолет сядет в Варшаве. В Варшаве в самолет вошла полиция. Буянивший пассажир отказался выходить из самолета. Тогда на него надели наручники и вывели насильно. Только после этого самолет продолжил путь в Аликанте.

По словам очевидцев, еще во время посадки в Каунасе пассажир, устроивший скандал, казался пьяным. Пассажиры были удивлены тем, что ему разрешили сесть в самолет.

Пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис сказал, что когда сообщают о пьяных или буйных пассажирах, их у трапа обычно встречают пограничники. После этого хулигана доставляют в специальное помещение, откуда его увозит полиция.