Пьяный полицейский врезался в стоявший автомобиль
Foto: Paula Čurkste/LETA

Бюро внутренней безопасности направило в прокуратуру материалы уголовного дела с просьбой начать уголовное преследование сотрудника Латгальского регионального управления Государственной полиции, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником аварии с пострадавшим.

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В ходе следствия было установлено, что пьяный полицейский врезался в стоящую машину. В результате пассажир этой машины получил травмы средней тяжести и был доставлен в больницу.

Уголовный процесс начат по части третьей статьи 262-й. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до пяти лет, общественные работы или денежный штраф, а также лишение водительских прав на срок от пяти до семи лет.

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