Пьяный сотрудник спасательной службы насмерть сбил велосипедиста и скрылся

Бюро внутренней безопасности (VP) переняло у Латгальского регионального управления полиции материалы уголовного процесса, в рамках которого был задержан сотрудник Государственной пожарно-спасательной службы. В нерабочее время он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил аварию, в результат которой погиб велосипедист.

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После ДТП виновник аварии покинул место происшествия, не сообщив о нем в полицию и не вызвав пострадавшему скорую.

По делу начат уголовный процесс. По просьбе Бюро внутренней безопасности сотрудник ГПСС оставлен под арестом.