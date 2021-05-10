Пьяный спасатель избил жертву и оставил ее в беспомощном состоянии

Бюро внутренней безопасности (БВБ) обратилось в прокуратуру с просьбой предъявить обвинения сотруднику Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы, который во время бытового конфликта нанес своему оппоненту тяжкие телесные повреждения.

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По информации Бюро, конфликт на бытовой почве, в который был вовлечен спасатель, произошел в нерабочее время. Как отмечает БВБ, сотрудник ГПСС нанес своей жертве тяжкие повреждения, а затем оставил его в беспомощном положении.

Позже спасатель вспомнил, что забыл на месте происшествия свои личные вещи, вернулся и взломал двери в чужой квартире. В момент совершения преступления сотрудник ГПСС находился в состоянии алкогольного опьянения.