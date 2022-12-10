Пьяный водитель автобуса попытался прикинуться пассажиром

В дежурную часть Ропажской полиции самоуправления поступила информация о том, что водитель междугороднего автобуса разговаривает по телефону за рулем, кроме того, он ведет себя агрессивно и возможно пьян. Об этом сообщает передача Degpunktā.

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На видео, предоставленном полицией, видно, что когда стражи порядка заходят в автобус, за рулем никого нет. На первом пассажирском виденье находится мужчина, который уверяет, что это не он был за рулем. Впрочем, немногочисленные пассажиры сразу указали на виновника.

Это, впрочем, не мешает мужчине продолжать открещиваться от своей профессии, он даже просит полицейских выпустить его на улицу покурить, но получает отказ.

Проверка на алкоголь показала в организме водителя 2,6 промилле. Когда автобус остановила полиции, в салоне находились шесть человек, в том числе двое детей. Как рассказали пассажиры - большая часть людей решила выйти раньше, опасаясь за свою безопасность.

За управлением автобусом в состоянии алкогольного опьянения и за отказ сотрудничать с полицией мужчина в рамках уголовного процесса предстанет перед судом.

Мужчина лишится всех категорий водительских прав, а также должен будет заплатить штраф. Кроме того, в рамках нового закона - ему придется расстаться с крупной суммой. Так как изъятое транспортное средство принадлежит юридическому лицу и его нельзя конфисковывать, то нарушитель должен перечислить в Госкассу сумму, эквивалентную его стоимости.

Как сообщалось, с 25 ноября в соответствии с изменениями в Уголовным законе и законе о дорожном движении за управление автомобилем или обучению вождению, если концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле, или водитель находится под действием наркотических, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, предусмотрена уголовная ответственность.

Виновному грозит лишение свободы на срок до 1 года или кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф, а также лишение водительских прав на срок до пяти лет. Кроме того, за вождение в пьяном виде или отказ пройти тест на наркотики у водителя будет конфисковано транспортное средство. В случаях, когда транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновного взыскивается полная или частичная его стоимость.

Ранее за управление транспортным средством с 1,5 промилле в крови и выше применялся денежный штраф и конфискация водительских прав на пять лет. Уголовная ответственность распространялась только на тех водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав.