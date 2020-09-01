Пьяный водитель на скорости въехал в стену магазина и помял её
Foto: Ekrānuzņēmums

В понедельник, 31 августа, в стену магазина Maxima в Плявниеках на скорости врезался автомобиль Škoda. Водитель сбежал с места происшествия, но полиции удалось его задержать, сообщается в передаче Degpunktā.

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"Я стояла в магазине возле кассы и вдруг слышу — шум, все рушится, стенд сложился вперед, вещи падают… Слава Богу, что касса находилась чуть подальше, иначе меня бы тоже задело. Я, конечно, сразу вышла на улицу посмотреть, что происходит. Он здесь стоял, напротив этой ямы, и пытался уехать", — рассказала работающая в магазине Жанете.

По ее словам, водитель был скорее испуганным, чем агрессивным. Она пыталась его задержать, но он уехал.

К счастью, полиции удалось найти похожую по описанию машину с соответствующими аварии повреждениями. Она была недалеко, в окрестностях улицы Келдыша. Возле машины задержали и самого водителя — мужчину лет пятидесяти. Его отвели к магазину для опознания. Подозрения, что водитель выпил, подтвердились — алкометр показал 1,65 промилле.

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