Пьяный водитель предложил полицейским взятку 100 евро
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Пьяный водитель попытался откупиться от дорожных полицейских, предложив взятку в размере 100 евро, сообщили в Латгальском региональном управлении Государственной полиции.

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Во вторник около 10 часов утра в Краславском крае, волости Извалтас сотрудники полиции остановили автомобиль Opel Astra Station Wagon, так как возникли подозрения, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель. Подозрения подтвердились, проведенный тест показал в выдохе мужчины 2,39 промилле. В обмен на составлении протокола он предложил полицейским 100 евро.

Теперь водителю за дачу взятки грозит уголовная ответственность. За данное преступное деяние законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.

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