Пьяный водитель предложил полицейским взятку в размере 500 евро

Как сообщает пресс-центр Видземского регионального управления полиции, 20 сентября сотрудники Лимбажского участка полиции остановили автомобиль Volkswagen Touran, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Полицейские заметили машину на стоянке возле одного из магазинов в Лимбажи. Как отмечают в ВРУП, манера вождения водителя заставила инспекторов предположить, что он может быть пьян. При проверке в организме водителя (1968 г.р.) констатировано 2,5 промилле.

Чтобы избежать административного наказания, нарушитель предложил стражам порядка 500 евро, за что и был задержан. Теперь против водителя начат также и уголовный процесс.