Пьяный водитель предложил полицейским взятку
Foto: Valsts policija

По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции, 8 июня в Мадонском крае остановили водителя, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Информацию об агрессивном водителе Volvo полиции передали другие водители, сообщившие, что своей манерой вождения тот угрожает здоровью и жизни участников движения. Указанный автомобиль инспекторы остановили в Мадоне.

При проверке в организме водителя констатировали 1,97 промилле.
Чтобы избежать административного наказания, он предложил полицейским 50 евро, за что и был задержан. По делу начат уголовный процесс.

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