Пьяный водитель устроил дебош на автозаправке: вмешалась полиция

По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции, в ночь на 22 мая пьяный водитель конфликтовал с сотрудниками автозаправки в Мадоне (ул. Рупниецбиас 19).

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Прибывшая на место происшествия полиция установила, что у водителя

Volvo нет прав. Кроме того, в его организме констатировали 3,16 промилле алкоголя. По делу начат уголовный процесс.