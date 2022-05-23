Пьяный водитель устроил дебош на автозаправке: вмешалась полиция

По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции, в ночь на 22 мая пьяный водитель конфликтовал с сотрудниками автозаправки в Мадоне (ул. Рупниецбиас 19).
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Прибывшая на место происшествия полиция установила, что у водителя
Volvo нет прав. Кроме того, в его организме констатировали 3,16 промилле алкоголя. По делу начат уголовный процесс.
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