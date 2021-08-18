Пьяный водитель в Адажи пытался сбежать от полиции
Foto: Shutterstock

Пьяный водитель на старом Audi пытался сбежать от полиции, сообщает передача Degpunktā. Проверка концентрации алкоголя в выдохе показала почти три промилле.

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Подозрительное Audi заметили жители Адажи — машина ехала медленно и неуверенно. Прохожие заподозрили, что водитель пьян и вызвали полицию.

Полиция нагнала машину у городской библиотеки. Казалось, что водитель планирует остановиться на обочине, но решил начать убегать от полиции. Погоня не была быстрой, водитель даже пытался соблюдать требования дорожных знаков, на поворотах иногда использовал поворотники, хотя продолжал ехать прямо. Полицейские связались с коллегами и сообщили, куда едет беглец.

Остановив машину, стало ясно, что водитель сильно пьян. Алкометр показал почти три промилле. Погоня и задержание прошли гладко, никто не пострадал и не было повреждено чужое имущество.

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rus.DELFI.lv

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