Пьяный "заяц" напал в автобусе на контролера: у пострадавшего сотрясение мозга

На прошлой неделе в центре Лиепаи напали на контролера, проверявшего билеты в одном из городских автобусов.

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Как сообщает "Курземес вардс" со ссылкой на главу Отдела контроля предприятия Liepājas sabiedriskais transports Сергея Диктерева, ЧП произошло вечером 20 октября, в автобусе 8-го маршрута. По его словам, в автобус вошли два пьяных пассажира и предъявили недействительные билеты, после чего у них возник конфликт с контролерами.

"Контролеры предложили безбилетникам или заплатить штраф на месте (10 евро), или же назвать свои личные данные для оформления протокола. В ответ на это мужчины стали проявлять агрессию, ломать автобусную дверь. А затем один из безбилетников нанес контролеру удар в лицо", — пояснил Диктерев.

На место происшествия прибыла полиция, задержавшая хулиганов. По данным Лиепайской муниципальной полиции, один из них оказался из Вентспилса, второй из Риги. Оказалось, что несколькими часами ранее эти же хулиганы агрессивно себя вели в другом городском автобусе, правда, там тогда обошлось без вызова полиции.

По делу начат административный процесс.