Пять праздновавших День ВДВ оштрафованы за использование запрещенной символики

2 августа, когда в России отмечается День десантников, в Латвии прошел без существенных происшествий, было начато пять административных процессов за использование запрещенной символики, выяснило агентство LETA у Госполиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Четыре процесса были начаты в Латгале, один в Земгале. Рижская муниципальная полиция следила за местами, где раньше 2 августа собирались отмечавшие, но существенной активности не было констатировано.

Возле Памятника свободы полицейские заметили мужчину, гуляющего в костюме десантника, с ним была проведена профилактическая беседа, после чего он был отпущен. В соцсетях были фотографии, где видно, как муниципальные полицейские разговаривают с мужчиной в тельняшке и головном уборе, похожем на советский десантный берет.