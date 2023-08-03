Пять праздновавших День ВДВ оштрафованы за использование запрещенной символики
Foto: LETA

2 августа, когда в России отмечается День десантников, в Латвии прошел без существенных происшествий, было начато пять административных процессов за использование запрещенной символики, выяснило агентство LETA у Госполиции.

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Четыре процесса были начаты в Латгале, один в Земгале. Рижская муниципальная полиция следила за местами, где раньше 2 августа собирались отмечавшие, но существенной активности не было констатировано.

Возле Памятника свободы полицейские заметили мужчину, гуляющего в костюме десантника, с ним была проведена профилактическая беседа, после чего он был отпущен. В соцсетях были фотографии, где видно, как муниципальные полицейские разговаривают с мужчиной в тельняшке и головном уборе, похожем на советский десантный берет.

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