Пятница на дорогах Латвии: 132 ДТП и 21 пострадавший
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За минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 132 дорожно-транспортных происшествия. в них пострадал 21 человек, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

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Всего в сфере дорожного движения вынесено 450 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 242 за превышение скорости и 7 за агрессивное вождение.

В связи с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты два процесса об административных правонарушениях и девять уголовных.

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