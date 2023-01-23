Пытаясь спасти провалившуюся под лед собаку утонул мужчина
Foto: DELFI

В волости Вецумниеку погиб человек, пытаясь спасти провалившуюся под лед собаку, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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В воскресенье утром спасатели получили информацию о том, что на реке Тальке человек пытался спасти провалившуюся под лед собаку, но сам оказался в воде. Когда спасатели прибыли на место, на поверхности воды пострадавшего уже не было видно. Его удалось найти, вытащить на берег и передать скорой. Однако, спасти жизнь медикам не удалось.

Пока лед на водоемах тонкий, VUGD призывает выбирать места для прогулок с собаками подальше от воды.

В воскресенье в волости Кримунас, Добельский край спасатели достали из воды погибшего человека, в свою очередь, на прошлой неделе в реке Илукстес утонула девочка.

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