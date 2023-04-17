Пытающийся избежать призыва в армию россиянин через суд получил убежище в Латвии

В начале апреля Административный районный суд, вопреки решению Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), поручил государству предоставить убежище в Латвии гражданину России, которому грозит призыв в армию и возможное вовлечение в совершение военных преступлений в Украине.

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Мужчина обратился в Государственную пограничную охрану с заявлением о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии. Он обосновал свою просьбу тем, что не поддерживает начатую Россией войну против Украины, но будет с большой вероятностью призван в армию, поэтому покинул страну и попросил убежища в Латвии.

УДГМ решило отказать в предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса, поэтому мужчина обжаловал решение учреждения в суде.

В своем заявлении суду мужчина утверждал, что не хочет участвовать в войне против украинского народа, более того, его взгляды на целостность Украины кардинально отличаются от взглядов российского правительства.

Он также сообщил латвийским учреждениям, что публично не выражал свою политическую позицию, но ранее два раза участвовал в протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Мужчина уехал из России, потому что пережил несколько эпизодов преследования и опасается, что они повторятся.

Россиянин утверждал, что его политические убеждения сформировались еще до начала войны в Украине, и критическое отношение к действиям властей осталось неизменным и устойчивым. В настоящее время в России преследованию подвергаются не только представители политической оппозиции, но и любой гражданин, осуждающий российское вторжение в Украину.

Также служба в российской армии в настоящее время, скорее всего, связана с совершением военных преступлений и преступлений против человечности, и он не хочет участвовать в военных преступлениях.

Суд, заслушав объяснения участников процесса, проверив письменные доказательства и оценив относящуюся к обстоятельствам дела официальную информацию, постановил, что иск следует удовлетворить.

Суд счел, что в рассматриваемом деле имеются обстоятельства, с высокой достоверностью свидетельствующие о том, что призыв на службу в вооруженных силах России потенциально может быть связан с причастностью к совершению военных преступлений. С другой стороны, уклониться от военной службы, в том числе заменив ее альтернативной гражданской службой, практически невозможно законным путем.

Уклонение от военной службы в России является уголовным преступлением, наказуемым лишением свободы, и в нынешних обстоятельствах будет рассматриваться властями как выражение политических убеждений. Таким образом, суд пришел к выводу, что опасения мужчины в том, что он будет подвергаться преследованиям, оправданы.

Суд обязал УДГМ принять решение о предоставлении мужчине статуса беженца в месячный срок со дня вступления приговора в законную силу. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.