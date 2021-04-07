Работник CSDD предотвратил попытку обмена фальшивых документов
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Сотрудник Центра обслуживания клиентов Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) предотвратил попытку обменять фальшивое водительское удостоверение, якобы выданное в Польше.

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Как рассказали в пресс-центре CSDD, у работника, которому предоставили польские водительские права для обмена, появились сомнения относительно подлинности документов. При дальнейшей проверке в системе данных ЕС, а также после того, как водителю задали дополнительные вопросы, было констатировано, что данное лицо не получало в Польше водительское удостоверение.

Информация о недобросовестном водителе передана Госполиции.

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rus.DELFI.lv

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