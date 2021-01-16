Работники ГПСС спасли из горящего дома в Риге девятерых человек, один человек погиб

Вчера работники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) спасли девятерых человек из горящего пятиэтажного дома на Югле, сообщили агентству LЕТА в ГПСС.

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В 16:13 ГПСС получила вызов на тушение дома в Риге, на Югле. В пятиэтажном жилом доме открытым пламенем на площади 50 квадратных метров горела квартира. До приезда ГПСС из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек.

Пожарные спасли еще четырех человек с помощью автомобильной лестницы, а пять человек были выведены по внутренней лестнице здания.

В горящей квартире был найден погибший человек. Еще три человека пострадали и были переданы врачам скорой помощи.

В 19:38 этот пожар повышенной опасности был ликвидирован.

За прошедшие сутки ГПСС получила 58 вызовов, 21 из которых — на тушение пожаров, 26 — по спасательные работы, 11 вызовов оказались ложными. Вчера в пожарах погибли двое человек, а пострадали шестеро.