Ранее судимого мужчину за два нападения приговорили к пожизненному заключению

Курземский окружной суд за совершение двух тяжких нападений, в результате которых один человек скончался, приговорил ранее судимого мужчину к пожизненному заключению. Ранее обвиняемый уже отбыла срок за убийство.

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В мае Курземский районный суд рассматривая уголовное дело, согласно которому обвиняемый летом 2021 года нанес увечья женщине и убил мужчину, вынес приговор - 20 лет лишения свободы и пробационный надзор на четыре года.

Однако прокуратура подала протест, не согласившись с мерой наказания. В октябре протест был удовлетворен, и мужчина получил пожизненный срок.

Согласно материалам дела, преступление было совершено в июне 2021 года в Лиепае. Вечером, в квартире происходило совместное распитие алкогольных напитков. Между обвиняемым и женщиной вспыхнул конфликт, мужчина схватил нож и ударил женщину в живот, нанеся тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.

Спустя четыре дня, у гостиницы Līva в Лиепае, этот же мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта ударил обидчика ножом в район сердца. Пострадавший скончался. Обвиняемый свою вину в содеянном не признает, указывая, что защищался.

В 2006 году мужчина уже был осужден за убийство и провел за решеткой девять лет.